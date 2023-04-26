Впервые в Параде Победы в Ижевске будут участвовать школьники из Беларуси

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 9 мая в составе Парада Победы впервые пройдут школьники из Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Воспитанники средней школы №152 имени Сергея Бельченко из Минска посетят регион с 8 по 10 мая. Они приедут в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве со школой кадетского движения Ижевска имени Олега Матвеева и поучаствуют в параде.

Парадные расчеты и праздничное шествие военно-патриотических объединений, силовых структур, представителей промышленных предприятий Удмуртии пройдет 9 мая в 10:00 у Центральной площади города. Всего в Параде Победы будут участвовать около 2 тыс. человек.

Горожане увидят исторические парадные расчеты, одетые в форму времён Великой Отечественной войны и послевоенного времени. Первыми из техники по традиции проедут КАМАЗы ДОСААФ с противотанковой пушкой и полевой кухней, далее проследует колонна Концерна «Калашников» и Ижевского механического завода.

Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» первым пустит автомобиль ЗИЛ, после которого по площади проедут автомобиль ГАЗ с пулемётом «Максим» и зенитная пулемётная установка М-4. А в автомобиле «Виллис» будет установлен портрет Михаила Калашникова и экземпляр АК-47. Помимо этого на параде получится увидеть реактивный миномёт «Катюша».

Завод «Купол» в своей механизированной колонне покажет зенитные ракетные комплексы «Оса» и «Тор», гусеничный и колесный комплексы, а также универсальный мишенно-тренировочный комплекс «Адъютант».

С 27 апреля Парад Победы начнут репетировать у Центральной площади Ижевска. Генеральная репетиция запланирована на 19:00 7 мая.