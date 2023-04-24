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Глава Ижевска рассказал о встрече участника СВО и приславшей ему гуманитарную помощь пенсионерки

16:40, 24 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Глава Ижевска рассказал о встрече участника СВО и приславшей ему гуманитарную помощь пенсионерки
16:40, 24 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
163
0
#Ижевск\n#Олег Бекмеметьев\n#спецоперация\n#добро
Фото: @arzik2
163
0

Бабушка вложила в носок записку для неизвестного ей солдата, а он привёз слова благодарности от всех сослуживцев.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал о встрече двух горожан — участника СВО и пенсионерки, которая отправила шерстяные носки неизвестному ей бойцу с гуманитарной помощью. Видео-зарисовкой встречи градоначальник поделился в соцсетях.

Гвардии младший сержант Алексей Мартынов принял присягу в 1985 году. Получил образование в Саратовском высшем военном командном Краснознамённом училище внутренних войск МВД СССР имени Ф. Э. Дзержинского. Шесть раз был в горячих точках. На спецоперацию на территории Украины отправился добровольцем. Пришёл в военкомат в сентябре 2022 года.

«Украина — крайняя война для меня, седьмая по счёту. Всё время — передовая, оборона, наступление. С внешним миром связи нет. И любая деталь, на которую внимания не обращал здесь, там она очень ценна. Письма, рисунки, которые приходят с гуманитарной помощью, очень мотивируют… Дети пишут, бабушки в носках записки отправляют», — рассказал Алексей Мартынов.

Однажды он получил с гуманитаркой носки — в одном из них обнаружил записку с пожеланием здоровья и тепла от «бабушки Гали».

«Когда показал эту записку ребятам, мне хором сказали: надо приехать и передать спасибо от всех», — поведал боец.

Отправительницей оказалась Галина Александровна Ажимова, которой сейчас всего 83 года. 46 из них она проработала медсестрой в онкодиспансере. Услышала о сборе гуманитарной помощи, посетовала, что вязать уже глаза не видят, поэтому пошла и купила носки из собачьей шерсти, взяла такси и отвезла в пункт приёма Народного фронта.

«Совсем недавно Алексей вернулся со спецоперации и вместе с супругой Лилей навестил Галину Александровну. Исполнил завет сослуживцев — отблагодарить бабушку Галю от всех бойцов. Письма, записки, рисунки — ничего нет дороже для русского солдата, пусть даже автор и адресат никогда не встретятся. У каждого в кармане под сердцем — своё письмо. Алексею повезло — с автором своей записки ему удалось познакомиться и сказать «спасибо» лично», — отметил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

16:40, 24 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
163
0
#Ижевск\n#Олег Бекмеметьев\n#спецоперация\n#добро