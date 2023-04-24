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В Малопургинском районе планируется построить предприятие по утилизации отходов IV класса опасности

11:12, 24 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Малопургинском районе планируется построить предприятие по утилизации отходов IV класса опасности
11:12, 24 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
213
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#утилизация отходов
Фото: Сергей Юрин (ВКонтакте)
213
0

Площадь под строительство у деревни Абдульменево уже огорожена. 

Малая Пурга. Удмуртия. У деревни Абдульменево в Малопургинском районе Удмуртии будет строиться объект по переработке и утилизации отходов бурения скважин. Об этом сообщил глава района Сергей Юрин, отвечая на вопросы жителей, переживающих, что у деревни возводится полигон с опасными отходами.

Участок относится к землям промышленного назначения и находится в аренде ООО «Экопромстрой» с 2016 года. Здесь планируется построить объект по переработке и утилизации отходов бурения скважин. Районная администрация пока выдала только разрешение на проведение земляных работ. Подрядчик обустроил три котлована, разметил и огородил территорию, организовал подъездные пути. Разрешения на строительство каких-либо объектов ещё не получено. Забор установлен для недопущения посторонних на объект и чтобы не было складирования мусора. 

Предприятие будет иметь дело с отходами бурения скважин — буровым шламом, относящимся к IV (малоопасному) классу опасности. В результате переработки от него остаётся строительный песок и техническая вода. 

Также арендатор предоставил документы санитарно-эпидемиологическое заключение управлению Роспотребнадзора по Удмуртии о том, что будущие здания соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

11:12, 24 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
213
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#утилизация отходов