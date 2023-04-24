Ведущего инженера крупнейшего транспортного предприятия Удмуртии подозревают в получении коммерческого подкупа

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске будут судить ведущего инженера крупнейшего транспортного предприятия сферы пассажироперевозок. Мужчина пододозревается в получении коммерческого подкупа. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Установлено, что с 2021 по 2022 год подозреваемый сговорился с поставщиком горюче-смазочных материалов из Перми. Получив в общей сложности более 780 тыс. рублей, инженер способствовал заключению договоров с пермской компанией и продолжению сотрудничества с ней.

Силовые органы пресекли противоправную деятельность мужчины 20 апреля 2023 года. По месту жительства и работы подозреваемого прошли обыски, изъята интересующая следствие документация, опрошены работники обеих компаний. Проверяется информация поставки на удмуртское предприятие некачественного дизельного топлива, предназначенного для заправки городских маршрутных автобусов.

Мужчине по пункту «г» части 7 статьи 204 УК РФ грозит наказание до девяти лет лишения свободы и штраф в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа.