Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Ожившие динозавры и тропический рай! Лонгрид Если с другом вышел в путь...или как Датабанку удается сохранять баланс коммерции и дружбы Лонгрид Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид

В Удмуртии для защиты сёл и деревень от природных пожаров создали временные спасательные посты

17:10, 21 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии для защиты сёл и деревень от природных пожаров создали временные спасательные посты
17:10, 21 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
14
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#лесные пожары
Фото: ИА «Сусанин»
14
0

Дежурство идёт в круглосуточном режиме.

Удмуртия. В пяти районах Удмуртии для защиты неприкрытых населённых пунктов организовали противопожарные посты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Напомним, в Удмуртии действует особый противопожарный режим. На этот период в Балезинском, Воткинском, Завьяловском и Красногорском районах созданы пять противопожарных постов для защиты от природных пожаров населённых пунктов Шарпа, Афонино, Люк, Верх-Люк, Сокол, Кокман, Бараны и Нижневоткинский. 

Вышеуказанным сёлам и деревням угрожают лесные и ландшафтные пожары. До каждого из них время прибытия спасателей превышает установленные 20 минут. Временные противопожарные посты призваны осуществлять контроль за ситуацией. Отряды добровольцев укомплектованы мотопомпами, пожарно-техническим инвентарём. Дежурство проводится в круглосуточном режиме.

Всего в Удмуртии в зоне пожарного риска находятся 487 населённых пунктов, из которых 43 не прикрыты спасателями. 

По состоянию на 17 апреля больше всего ландшафтных пожаров произошло в Завьяловском (31 пожар на площади более 153 га), Малопургинском (13 пожаров на площади 12,6 га) и Сарапульском (7 пожаров на площади 9,6 га) районах.

17:10, 21 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
14
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#лесные пожары