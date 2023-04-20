Житель Удмуртии за годы донорства сдал 117 литров крови

Ижевск. Удмуртия. Самый активный донор Удмуртии сдал кровь 184 раза. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Мужчина 1978 года рождения регулярно сдает кровь и ее компоненты. В результате за все процедуры он пожертвовал 117 литрами крови.

Каждый год в Удмуртии заготавливается до 14 тонн цельной донорской крови, которая помогает спасать тысячи жизней.

«Кровь и ее компоненты в больницы требуются ежедневно — для пациентов, пострадавших в авариях, получивших ожоги, для рожениц. И мы очень благодарны всем нашим донорам, которые по первому зову приходят и сдают кровь», — рассказала главврач Республиканской станции переливания крови Екатерина Васильева.

Постоянными донорами в регионе числятся около 30 тыс. человек, 4,5 тыс. из которых имеют звание Почетного донора, потому что сделали более 40 донаций. В основном кровь сдают люди от 18 до 50 лет. Но в регионе есть доноры более старшего возраста, самому пожилому из которых сейчас 73 года.

Стать донором может любой совершеннолетний гражданин России, имеющий вес не меньше 55 кг. Для приема нужно предварительно записаться по телефону 47-77-44. больше информации можно узнать на сайте Республиканской станции переливания крови.