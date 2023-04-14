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В Удмуртии прошла первая игра лиги КВН Родникового края

12:45, 14 апреля, 2023
В Удмуртии прошла первая игра лиги КВН Родникового края
12:45, 14 апреля, 2023
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#КВН\n#Родниковый край
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Лучшей стала команда «Имени мамы Яромира Буббы из Когтеврана».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовала лига КВН Родникового края. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Фестиваль прошел 13 апреля в Республиканском доме народного творчества Ижевска. Свои умения шутить показали 19 команд, в которые вошли школьники, студенты, работающая молодежь.

Первое место заняла команда «Имени мамы Яромира Буббы из Когтеврана», второе — «Разные» школы №8, также жюри высоко оценило выступление команды «Территория 18+» Управления ФСИН по Удмуртии — третье место.

Команды также встретятся в четвертьфинале и полуфинале, которые состоятся в Воткинске, Глазове, Можге, Сарапуле и Ижевске. Финал запланирован на конец 2023 года.

Лучшие представят Удмуртию на «КиВиН» в Сочи.

12:45, 14 апреля, 2023
250
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#КВН\n#Родниковый край