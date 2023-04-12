Под контролем судебных приставовов малоимущему ижевчанину предоставили квартиру

Ижевск. Удмуртия. Малоимущему жителю Ижевска взамен аварийного жилья выдали благоустроенную квартиру. Об этом сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Удмуртии.

В межрайонное отделение судебных приставов на принудительное исполнение поступил документ о предоставлении мужчине 1958 года рождения квартиры.

Жилье малоимущего признано аварийным, оно подлежит расселению и сносу. Поэтому суд обязал должника предоставить нуждающемуся квартиру в доме капитального типа на условиях договора социального найма. В рамках закона новая квартира должна быть благоустроенной, отвечать санитарным и техническим требованиям, а также иметь площадь на меньше 29,9 кв. м.

Судебный пристав возбудил исполнительное производство и напомнил должнику о необходимости выполнения решения суда в установленный срок.

В результате нуждающийся ижевчанин получил благоустроенную квартиру в кирпичном многоэтажном доме.