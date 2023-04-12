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Под контролем судебных приставовов малоимущему ижевчанину предоставили квартиру

13:00, 12 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Под контролем судебных приставовов малоимущему ижевчанину предоставили квартиру
13:00, 12 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
59
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#квартиры\n#судебные приставы\n#суд
Фото: elements.envato.com (kenishirotie)
59
0

Жилье он получил взамен аварийного, подлежащего расселению и сносу.

Ижевск. Удмуртия. Малоимущему жителю Ижевска взамен аварийного жилья выдали благоустроенную квартиру. Об этом сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Удмуртии. 

В межрайонное отделение судебных приставов на принудительное исполнение поступил документ о предоставлении мужчине 1958 года рождения квартиры. 

Жилье малоимущего признано аварийным, оно подлежит расселению и сносу. Поэтому суд обязал должника предоставить нуждающемуся квартиру в доме капитального типа на условиях договора социального найма. В рамках закона новая квартира должна быть благоустроенной, отвечать санитарным и техническим требованиям, а также иметь площадь на меньше 29,9 кв. м. 

Судебный пристав возбудил исполнительное производство и напомнил должнику о необходимости выполнения решения суда в установленный срок. 

В результате нуждающийся ижевчанин получил благоустроенную квартиру в кирпичном многоэтажном доме.

13:00, 12 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
59
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#квартиры\n#судебные приставы\n#суд