Ижевских подростков помогут трудоустроить на лето

Ижевск. Удмуртия. Молодёжный центр Удмуртии продлил приём заявок на летнее трудоустройства ижевских подростков. Об этом сообщило республиканское Агентство по молодёжной политике.

Среди возможных направлений трудоустройства: озеленитель, занимающийся благоустройством и озеленением территории Ижевска; SMM-специалист, работающий с социальными медиа в интернете.

Временное трудоустройство предоставляется ребятам 14-17 лет из Ижевска. Заявку можно подать до 7 апреля, а начать работать можно будет с июня. В 2023 году трудоустройство подростков на летний период будет организовано в 30 муниципальных образованиях Удмуртии. Проживающей в районах республики молодёжи необходимо будет обратиться в молодёжные центры по месту жительства.

Подавай заявку можно на сайте Молодёжного центра Удмуртии.