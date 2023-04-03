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Ижевских подростков помогут трудоустроить на лето

16:00, 03 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Ижевских подростков помогут трудоустроить на лето
16:00, 03 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
62
0
#Ижевск\n#работа\n#молодежь
Фото: unsplash.com (CoWoman)
62
0

Заявки от горожан 14-17 лет принимают до 7 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Молодёжный центр Удмуртии продлил приём заявок на летнее трудоустройства ижевских подростков. Об этом сообщило республиканское Агентство по молодёжной политике.

Среди возможных направлений трудоустройства: озеленитель, занимающийся благоустройством и озеленением территории Ижевска; SMM-специалист, работающий с социальными медиа в интернете.

Временное трудоустройство предоставляется ребятам 14-17 лет из Ижевска. Заявку можно подать до 7 апреля, а начать работать можно будет с июня. В 2023 году трудоустройство подростков на летний период будет организовано в 30 муниципальных образованиях Удмуртии. Проживающей в районах республики молодёжи необходимо будет обратиться в молодёжные центры по месту жительства.

Подавай заявку можно на сайте Молодёжного центра Удмуртии.

16:00, 03 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
62
0
#Ижевск\n#работа\n#молодежь