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Депутат Госдумы от Удмуртии показал, как устроен быт бойцов СВО

09:40, 03 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Депутат Госдумы от Удмуртии показал, как устроен быт бойцов СВО
09:40, 03 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
28
0
#Мариуполь\n#Олег Гарин\n#спецоперация
Фото: vk.com/oleg.garin
28
0

Также Олег Гарин сопроводил новую партию техники и спецоборудования из республики.

Ижевск. Удмуртия. Депутат Государственной Думы от Удмуртии Олег Гарин рассказал в соцсетях об очередной поездке в зону СВО. В небольшой видео-экскурсии он показал, как устроен быт российских бойцов.

«Ребята показали и место отдыха, и баню. Как видите, всё чисто, аккуратно — у наших по-другому быть не может», — написал Гарин.

Вместе с единомышленниками он доставил печь для бани, которую изготовили студенты Сарапульского индустриального техникума.

Также Олег Гарин взял в поездку своего сына. Селфи они сделали на фоне въездной стелы у города Мариуполя. Вместе с земляками они доставили три «УАЗика», коптеры, тепловизоры, а также посылки от жителей Удмуртии.

09:40, 03 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
28
0
#Мариуполь\n#Олег Гарин\n#спецоперация