Депутат Госдумы от Удмуртии показал, как устроен быт бойцов СВО

Ижевск. Удмуртия. Депутат Государственной Думы от Удмуртии Олег Гарин рассказал в соцсетях об очередной поездке в зону СВО. В небольшой видео-экскурсии он показал, как устроен быт российских бойцов.

«Ребята показали и место отдыха, и баню. Как видите, всё чисто, аккуратно — у наших по-другому быть не может», — написал Гарин.

Вместе с единомышленниками он доставил печь для бани, которую изготовили студенты Сарапульского индустриального техникума.

Также Олег Гарин взял в поездку своего сына. Селфи они сделали на фоне въездной стелы у города Мариуполя. Вместе с земляками они доставили три «УАЗика», коптеры, тепловизоры, а также посылки от жителей Удмуртии.