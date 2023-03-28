За минувшие сутки в Удмуртии не произошло ни одного пожара

Ижевск. Удмуртия. За минувшие дежурные сутки 27-28 марта в Удмуртии не произошло ни одного пожара. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

«За минувшие сутки пожаров в республике не было. Спасибо, что соблюдаете правила безопасности», — обратились спасатели к жителям региона в своём ТГ-канале.

Отметим, что почти ежедневно по Удмуртии регистрируют по 3-4 пожара. Они возникают как в городских квартирах, домах частной застройки, так и на селе. В последние месяцы основными причинами были непотушенные сигареты и неправильная конструкция печных труб. В Главном управлении МЧС России по Удмуртии призывают жителей проявлять бдительность, повышенное внимание к вопросам противопожарной безопасности. Одно из простых и доступных средств избежать серьёзных последствий пожара — установка дома и на рабочем месте пожарных извещателей.