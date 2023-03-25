Состояние льда на Каме оценивается спасателями как критическое

Ижевск. Удмуртия. Спасатели ежедневно следят за состоянием льда на Каме. Устойчивые плюсовые температуры приближают наступление ледохода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

По состоянию на пятницу, 24 марта, состояние льда на Каме оценивается как критическое. Идёт активное таяние, обусловленное устойчивыми плюсовыми температурами. Сейчас толщина ледяного покрова составляет от 2 до 25 см.

«В некоторых участках, таких как Заостровка, между населенными пунктами Колесниково и Юньга льда практически нет. На разливах реки Белой, на реке Старица в районе «Лысой горы» толщина льда до 1 сантиметра. Кроме того, в этих местах имеются открытые участки воды, — рассказал начальник поисково-спасательного отряда №5 Поисково-спасательной службы Удмуртии Николай Маслов.

Спасатели предупреждают, в этот период запрещено выходить на лёд на технике, а также пешеходам.