Дорожная полиция Удмуртия переведена на усиленный режим несения службы

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 24 марта сотрудники ГИБДД перешли на усиленный режим несения службы. Об этом сообщает пресс-служба 1 отдела УГИБДД по Удмуртии.

Плотность нарядов ДПС увеличена. Маршруты полиции сконцентрированы вблизи аварийно-опасных участках дорог. Стражи порядка контролируют соблюдение водителями правил дорожного движения. Особое внимание уделяется выявления пьяных автовладельцев, нарушителей скоростного режима, любителей обгонять по встречке и т. д.

Отметим, что с начала года в Удмуртии произошло 232 аварии с пострадавшими. Погибли 29 человек, среди которых было три ребёнка. 298 человек получили травмы.