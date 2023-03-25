Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
В Государственном цирке Удмуртии проходит фестиваль клоунов Лонгрид Юных гонщиков могут обучить азам вождения в автошколе «Вираж» Лонгрид Войлок – материал лечения души Лонгрид

Дорожная полиция Удмуртия переведена на усиленный режим несения службы

10:34, 25 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Дорожная полиция Удмуртия переведена на усиленный режим несения службы
10:34, 25 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
531
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ГИБДД
Фото: ИА «Сусанин»
531
0

Плотность нарядов ДПС увеличена.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 24 марта сотрудники ГИБДД перешли на усиленный режим несения службы. Об этом сообщает пресс-служба 1 отдела УГИБДД по Удмуртии.

Плотность нарядов ДПС увеличена. Маршруты полиции сконцентрированы вблизи аварийно-опасных участках дорог. Стражи порядка контролируют соблюдение водителями правил дорожного движения. Особое внимание уделяется выявления пьяных автовладельцев, нарушителей скоростного режима, любителей обгонять по встречке и т. д.

Отметим, что с начала года в Удмуртии произошло 232 аварии с пострадавшими. Погибли 29 человек, среди которых было три ребёнка. 298 человек получили травмы.

10:34, 25 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
531
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ГИБДД