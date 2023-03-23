В Ижевск приехали динозавры

Ижевск. Удмуртия. В парке Кирова откроют «Динополис», на площадке которого «поселятся» 70 динозавров. Об этом сообщает на своей странице «ВКонтакте» администрация Ижевска.

Динозавры уже доставлены в Ижевск. Среди них — мегалозавр, диплодок, тираннозавр, стиракозавр и другие. Фигуры выполнены максимально реалистично.

«Они действительно очень поражают своей реалистичностью и масштабом. Многие модели смогут двигать головой, телом, ногами и даже закрывать глаза. На некоторых моделях дети смогут прокатиться верхом!», — поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте» директор АО «Парки Ижевска» Сергей Буторин.

Проект, помимо развлекательной, включает и образовательную функцию. Посетители смогут узнать и интересные факты о древних рептилиях.

Для детей и подростков будут организованы «Школа археологов» и обучающие программы.

Благоустройство парка «Динополис» составит 4,5 га.