Почти 5000 человек собрала «Крымская весна» в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Ежегодный фестиваль «Крымская весна», приуроченный к девятой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, прошёл 18 марта в парке имени С. М. Кирова в Ижевске и объединил почти 5 тысяч человек. Как сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии, в 2023 году он прошёл под лозунгом «Крым, Донбасс, Россия — навсегда!».

Организаторы постарались сделать праздник интересным для всех: для взрослых, молодёжи и подростков, для семей с детьми. Всё пространство парка наполнилось интерактивными площадками, на которых жители Ижевска могли прочувствовать атмосферу Крыма и настроение весны. Это и фотозоны с лежаками на берегу Черного моря, и исторический квест «Освобождение Крыма», и игры ГТО с оригинальными заданиями, стилизованными под достопримечательности полуострова, и площадка с росписью красками для аквагрима, и многое другое. Одним из самых ярких мероприятий фестиваля стал праздничный митинг-концерт. На протяжении полутора часов горожан радовали своими номерами творческие коллективы и сольные артисты республики.

Завершением концерта стал зажигательный флешмоб от студентов Ижевска и интеллектуальная викторина об истории Крыма. За каждый правильный ответ участники получали памятные призы.

Отметим, что тематические праздничные мероприятия состоялись во всех муниципалитетах Удмуртии.