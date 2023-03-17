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За три года пандемии коронавируса в Удмуртии им переболели 240 тысяч человек

16:16, 17 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
За три года пандемии коронавируса в Удмуртии им переболели 240 тысяч человек
16:16, 17 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
746
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: ИА «Сусанин» (Дмитрий Стрелков)
746
0

В настоящий момент распространение ковида пошло на спад.

Ижевск. Удмуртия. Приближается третья годовщина выявления первого случая заражения коронавирусом в Удмуртии. Произошло это 19 марта 2020 года. За минувшие три года в республике зарегистрировано 240 тыс. переболевших ковидом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Максимальное количество коек для ковид-пациентов было развёрнуто в октябре 2021 года (3 980), когда по республике распространялся штамм «дельта». Однако самая высокая заболеваемость пришлась на февраль 2022 года, когда одновременно в лёгкой и средней форме болезнь переживали более 40 тыс. жителей республики.

«Для нас это был колоссальный профессиональный опыт, так как до пандемии многие врачи на практике не сталкивались с опасными инфекциями. За эти три года только в Республиканской инфекционной больнице мы пролечили более 16 тысяч человек с коронавирусом, из них более 2 тысяч – дети. Наибольшее количество пациентов пришлось на 2021 год - более 6,5 тысяч заболевших. И тогда же было наибольшее количество «тяжелых» пациентов – 13% от общего числа», — вспоминает Республиканской инфекционной больницы Игорь Дьяченко.

Сегодня в республиканской инфекционке проходит лечение 33 пациента с ковидом. Пандемия пошла на спад.

За три года коронавируса вакцину от него поставили 709,7 тыс. человек. Ревакцинацию прошли 295 тыс. жителей Удмуртии.

16:16, 17 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
746
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус