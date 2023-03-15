Глава Удмуртии опроверг слухи о новой волне мобилизации

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов опроверг слухи о новой волне мобилизации в связи с проведением специальной военной операции. Об этом он рассказал в эфире ГТРК «Удмуртия».

«Это не мобилизация, это добровольное решение человека служить, защищать Родину, защищать интересы <…>. Президент поставил задачу увеличения численности вооруженных сил Российской Федерации, и это — контракт», — пояснил Бречалов.

Глава региона напомнил, что контракт заключается на срок от 1 года. «Условия сопоставимы с добровольцами, с теми, кто был мобилизован. Заработная плата — от 170 тыс. рублей, плюс много надбавок», — напомнил глава.

В начале марта из Удмуртии в зону спецоперации отправился автобус с добровольцами.