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Глава Удмуртии опроверг слухи о новой волне мобилизации

11:00, 15 марта, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
Глава Удмуртии опроверг слухи о новой волне мобилизации
11:00, 15 марта, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
1468
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#мобилизация
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
1468
0

Он сообщил, что люди добровольно уходят на СВО.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов опроверг слухи о новой волне мобилизации в связи с проведением специальной военной операции. Об этом он рассказал в эфире ГТРК «Удмуртия».

«Это не мобилизация, это добровольное решение человека служить, защищать Родину, защищать интересы <…>. Президент поставил задачу увеличения численности вооруженных сил Российской Федерации, и это — контракт», — пояснил Бречалов.

Глава региона напомнил, что контракт заключается на срок от 1 года. «Условия сопоставимы с добровольцами, с теми, кто был мобилизован. Заработная плата — от 170 тыс. рублей, плюс много надбавок», — напомнил глава.

В начале марта из Удмуртии в зону спецоперации отправился автобус с добровольцами. 

11:00, 15 марта, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
1468
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#мобилизация