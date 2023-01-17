Осужденному в Удмуртии жителю Москвы грозит новый срок за реабилитацию нацизма

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии будут судить 28-летнего жителя Москвы по обвинению в реабилитации нацизма. Уголовное дело рассмотрит Верховный суд республики, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Следствие установило, что в 2021 году молодой человек, отбывая уголовное наказание в одной из исправительных колоний в Удмуртии, насаждал среди других осужденных пронацистские взгляды. В частности, он отрицал, а в ряде случаев и одобрял преступления гитлеровцев в годы Второй мировой войны, а также распространял заведомо ложные сведения о действиях СССР в военный период.

Расследование уголовного дела завершено, материалы в ближайшее время будут переданы в суд. Фигуранту грозит до 3 лет лишения свободы.