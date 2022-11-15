Фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая» начнётся в Удмуртии 17 декабря

Шаркан. Удмуртия. XI Межрегиональный фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая» стартует в Шаркане 17 декабря. Об этом сообщил в соцсетях глава Шарканского района Удмуртии Василий Муклин.

«Тол Бабай уже в одиннадцатый раз встречает в Усадьбе своих гостей — сказочных героев из разных уголков России: байкальский Дед Мороз, российская Снегурочка из Костромы, чувашский Дед Мороз — Хель Мучи, Урал Мороз из Екатеринбурга, Девица-Метелица из Вятских Полян, Мороз Добродеевич из Ленинградской области, Дед Боян из Пензы. И, конечно же, в гости едет российский Дед Мороз из Великого Устюга!» — написал Муклин.

По его словам, на фестивале также можно будет познакомиться с героями Сказочной карты Удмуртии — Сарапулька, Донды Батыр, Лопшо Педунь, Баба Яга!

При этом цены остались на уровне прошлого года. Также расплатиться можно будет Пушкинской картой. «Также Усадьба Тол Бабая проводит различные конкурсы, участвуя в которых, можно попасть на фестиваль бесплатно!» — поделился Василий Муклин.