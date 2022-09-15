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В Удмуртии за сутки скончались два пациента с подтверждённым ковидом

09:20, 15 сентября, 2022
Юрий Абашев
В Удмуртии за сутки скончались два пациента с подтверждённым ковидом
09:20, 15 сентября, 2022
Юрий Абашев
192
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: unsplash.com
192
0

Выздоровели 52 человека.

Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки в ковид-центры госпитализировано 32 жителя Удмуртии. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Из проведённых 8 154 тестов на коронавирус 860 оказались положительными. Среди заболевших 187 детей до 14 лет и 159 пожилых граждан.

5 737 пациентов находятся под наблюдением врачей в поликлиниках. В состоянии средней степени тяжести пребывают 312 пациентов ковид-стационаров, 12 — в тяжёлом, из них четверо подключены к аппарату ИВЛ.

За сутки скончались два человека: 84-летний мужчина и 62-летняя женщина. Выздоровели 52 человека.

09:20, 15 сентября, 2022
Юрий Абашев
192
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус