Жители и гости Можги могут принять участие в открытии пространства «Сердце Можги»

Можга. Удмуртия. Жителей Удмуртии приглашают принять участие в открытии нового общественного пространства «Сердце Можги». Об этом сообщает пресс-служба администрации Можги в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие пройдет в начале ноября. Проект создали при участии горожан, и он стал объединяющим для всех жителей Можги. Именно поэтому власти решили, что местные жители также должны поучаствовать в открытии этого общественного пространства.

Все, кто хочет поучаствовать в создании праздника, стать соорганизаторами, выступить с творческим номером, провести мастер-класс или предоставить памятные призы и подарки, могут отправлять заявки со своими идеями по ссылке. После этого специалисты свяжутся с каждым для обсуждения деталей.

Напомним, что в августе 2021 года проект «Сердце Можги» стал одним из победителей федерального конкурса «Малые города и исторические поселения» и получил грант на реализацию.