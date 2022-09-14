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Жители и гости Можги могут принять участие в открытии пространства «Сердце Можги»

11:56, 14 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
Жители и гости Можги могут принять участие в открытии пространства «Сердце Можги»
11:56, 14 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
226
0
#Можга\n#Удмуртия\n#жители\n#праздники\n#открытие\n#творчество
Фото: unsplash.com
226
0

Горожане могут помочь в создании праздника, выступить на сцене или провести мастер-класс.

Можга. Удмуртия. Жителей Удмуртии приглашают принять участие в открытии нового общественного пространства «Сердце Можги». Об этом сообщает пресс-служба администрации Можги в соцсети «ВКонтакте». 

Мероприятие пройдет в начале ноября. Проект создали при участии горожан, и он стал объединяющим для всех жителей Можги. Именно поэтому власти решили, что местные жители также должны поучаствовать в открытии этого общественного пространства. 

Все, кто хочет поучаствовать в создании праздника, стать соорганизаторами, выступить с творческим номером, провести мастер-класс или предоставить памятные призы и подарки, могут отправлять заявки со своими идеями по ссылке. После этого специалисты свяжутся с каждым для обсуждения деталей.

Напомним, что в августе 2021 года проект «Сердце Можги» стал одним из победителей федерального конкурса «Малые города и исторические поселения» и получил грант на реализацию. 

11:56, 14 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
226
0
#Можга\n#Удмуртия\n#жители\n#праздники\n#открытие\n#творчество