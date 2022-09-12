В Удмуртии 1 195 человек заболели ковидом

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 1 195 человек, в том числе у 198 детей до 14 лет и 197 пожилых граждан. Статистику на утро, 12 сентября, предоставила пресс-служба Минздрава.

25 человек направлены на лечение в ковид-центры. Сейчас там 31 пациент находится в тяжёлом состоянии, семеро из них подключены к аппарату ИВЛ. Остальные 309 лечащихся пребывают в состоянии средней тяжести.

Скончался 62-летний мужчина. От болезни оправился 101 пациент.