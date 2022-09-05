Для рыжеволосых жителей Удмуртии пройдет ежегодный «Рыжий фестиваль»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 10 сентября пройдет XIX «Рыжий фестиваль». Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Этот традиционный осенний праздник создан, чтобы объединить всех рыжеволосых людей, а также дать возможность проявить свои уникальные творческие, национальные, спортивные, кулинарные способности.

«Рыжий фестиваль» вновь проведут в парке Космонавтов, в этом году темой праздника станет «Рыжая магия». С 2018 года в фестивале может принять участие любой желающий, но у каждого человека должно быть что-то рыжее: волосы, одежда или какие-нибудь другие атрибуты.

Сейчас идет первый этап мероприятия — организаторы принимают заявки на участие в конкурсах фестиваля. С 11 августа по 5 сентября проводятся творческие онлайн-конкурсы, 10 сентября в парке Космонавтов пройдет гала-концерт. Также во время фестиваля будут выявлены победители конкурсов: «Рыжая мелодия», «Самый рыжий человек 2022 года», «Рыжий вернисаж», «Рыжая игрушка», «Мастер караоке», «Лэнд-арт», «Тыквенный фонарик», «Рыжее настроение», «Рыжая коляска» и «Рыжие питомцы».

Об условиях участия в конкурсах можно узнать по ссылке.