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В Кезском районе задержали подозреваемых в незаконной рубке деревьев на 8 млн рублей

16:50, 02 сентября, 2022
Юрий Абашев
В Кезском районе задержали подозреваемых в незаконной рубке деревьев на 8 млн рублей
16:50, 02 сентября, 2022
Юрий Абашев
33
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уничтожение лесов
Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии
33
0

Древесину «чёрные лесорубы» незаконно сбывали на перерабатывающие предприятия.

Ижевск. Удмуртия. В Кезском районе Удмуртии задержали троих подозреваемых в незаконной рубке сырорастущих деревьев. Ущерб природе составил 8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере»). По подозрению задержаны двое местных жителей 1989 и 1993 годов рождения, а также 28-летний житель Пермского края.

Древесину подозреваемые продавали на перерабатывающие предприятия. В настоящий момент полиция выясняет точки сбыта, а также причастность задержанных к другим фактам рубки.

Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.

 

 

16:50, 02 сентября, 2022
Юрий Абашев
33
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уничтожение лесов