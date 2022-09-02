В Кезском районе задержали подозреваемых в незаконной рубке деревьев на 8 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. В Кезском районе Удмуртии задержали троих подозреваемых в незаконной рубке сырорастущих деревьев. Ущерб природе составил 8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере»). По подозрению задержаны двое местных жителей 1989 и 1993 годов рождения, а также 28-летний житель Пермского края.

Древесину подозреваемые продавали на перерабатывающие предприятия. В настоящий момент полиция выясняет точки сбыта, а также причастность задержанных к другим фактам рубки.

Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.