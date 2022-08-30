Жителя Якшур-Бодьи осудили за призывы к насилию в отношении чиновников и полицейских

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Якшур-Бодье осудили 33-летнего местного жителя за экстремистские призывы в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Установлено, что в ноябре и декабре 2021 года мужчина разместил в публичных группах «Мой Ижевск» и «УДМУРТИЯ ПРОТИВ» социальной сети «ВКонтакте» посты. В публикациях содержались призывы к насилию в отношении чиновников и полиции.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном, также фемида учла наличие у него несовершеннолетнего ребёнка. Суд назначил мужчине наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.