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Жителя Якшур-Бодьи осудили за призывы к насилию в отношении чиновников и полицейских

15:45, 30 августа, 2022
Юрий Абашев
Жителя Якшур-Бодьи осудили за призывы к насилию в отношении чиновников и полицейских
15:45, 30 августа, 2022
Юрий Абашев
57
0
#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#борьба с экстремизмом
Фото: ИА «Сусанин»
57
0

За посты в интернете мужчина получил условный срок.

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Якшур-Бодье осудили 33-летнего местного жителя за экстремистские призывы в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Установлено, что в ноябре и декабре 2021 года мужчина разместил в публичных группах «Мой Ижевск» и «УДМУРТИЯ ПРОТИВ» социальной сети «ВКонтакте» посты. В публикациях содержались призывы к насилию в отношении чиновников и полиции.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном, также фемида учла наличие у него несовершеннолетнего ребёнка. Суд назначил мужчине наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

15:45, 30 августа, 2022
Юрий Абашев
57
0
#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#борьба с экстремизмом