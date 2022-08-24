Штаб общественной поддержки в Ижевске станет одной из площадок «Диктанта Победы»

Ижевск. Удмуртия. В субботу, 3 сентября, в годовщину окончания Второй мировой войны, в России и за рубежом в четвёртый раз состоится Международная патриотическая акция «Диктант Победы». Как сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии, в республике для участия в патриотической акции заявлены 273 площадки.

В Ижевске одной из площадок станет Штаб общественной поддержки на улице Наговицына, 9. Вместимость площадки более 100 человек, регистрация участников уже началась. Об этом напомнила руководитель штаба Юлия Седова.

«Регистрация на площадку Штаба, как и на все другие площадки акции идёт на официальном сайте «Диктанта Победы». Ждём всех, кто заявится к нам, думаю таких будет много. Так как штаб — это удобная площадка в центре города, где ежедневно бывают десятки горожан и жителей республики. Сама я регулярно принимаю участие в организации «Диктанта Победы» на разных площадках республики. Вопросы всегда интересные, заставляют подумать. Поэтому, если участник хочет получить достойный результат, советую перед диктантом всё же не полениться и вспомнить историю Великой Отечественной войны», — отметила Юлия Седова.

Принять участие в акции может любой желающий вне зависимости от возраста. «Диктант Победы» включает в себя 25 вопросов по истории Второй мировой войны и проводится в формате тестирования. В Удмуртии старт акции будет дан в 15:00 по местному времени.

Отметим, что федеральных победителей «Диктанта Победы» наградят памятными дипломами и ценными призами, а также пригласят в качестве почётных гостей на Парад Победы 9 мая на Красной пощади в Москве.

Абитуриенты, участники акции на региональных площадках, набравшие по итогам диктанта максимальное количество баллов вне зависимости от затраченного времени, получают возможность начисления дополнительных баллов при поступлении в вуз.