В детском экоцентре Сарапула начала работать инклюзивная площадка

Сарапул. Удмуртия. Инклюзивная площадка начала свою работу в детском экологическом центре в Сарапуле. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«Сегодня в детском экологическом центре начала свою работу инклюзивная площадка, созданная ГНОО "Ассоциация родителей детей-инвалидов" при реализации проекта "Как ты это делаешь?" получившего поддержку на Первом конкурсе Фонда президентских грантов 2022 года», — говорится в сообщении.

В третьем корпусе МБУ ДО «Детско-юношеский центр» по адресу улица Гоголя, 1г оборудовано инклюзивное пространство, состоящее из полосы препятствий с целью имитации трудностей, с которыми встречаются люди с ограниченными возможностями здоровья в повседневной жизни, приобретена специализированная мебель и техника.

«Мы будем проводить квест-экскурсии «Руками трогать обязательно», где здоровые люди попробует себя в роли инвалидов, чтобы попытаться почувствовать, что это такое. В первой части проекта мы уже провели больше 50 занятий со школьниками, где рассказывали, как обращаться с инвалидной коляской и сверстниками с ограниченными возможностями здоровья, как подойти к человеку и что спросить», — рассказала методист МБУ ДО ДЮЦ Наталья Вечтомова.

«Уроки доброты» будут проходить для всех желающих, где участники смогут узнать ответы на самые распространенные вопросы: «Как сохранить здоровье?», «Как уберечься от болезней и травм?», «Как помочь человеку с особенностями здоровья?», «Как предложить свою помощь? Как помогать правильно?». И многое другое.

Заявки на «Уроки доброты» и «Квест-экскурсии» принимаются по телефону в Сарапуле: (34147) 3-33-67.