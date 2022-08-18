Жители Удмуртии вновь смогут посмотреть на военно-историческую реконструкцию событий Гражданской войны

Сарапул. Удмуртия. Военно-историческая реконструкция событий Гражданской войны «Юринское Убоище» пройдет в Сарапульском районе. Об этом «Сусанину» сообщили организаторы мероприятия.

«Юринское Убоище» состоится 4 сентября на поле деревни Юрино. В 10:00 на месте заработают площадки, люди смогут отработать штыковой бой на мешках, пройти курс молодого бойца, записаться в красную или белую армию, поучаствовать в спарринге и многое другое.

В 12:00 на поле начнется бой. Для воссоздания событий Гражданской войны в регион приедут около 60 реконструкторов из 5 субъектов России. Организаторы рассказали, что сценарием являются настоящие исторические события, но участники придадут им немного зрелищности.

На поле боя реконструкторы выйдут с настоящим оружием, которое будет стрелять холостыми патронами. Также специально для мероприятия привезут гаубицу, которая также будет производить выстрелы.

Если после представления останутся ненужные патроны, зрители под присмотром профессионалов смогут сделать выстрел.

Также после представления начнут работать другие интерактивные площадки. Для посетителей заработает военно-исторический лагерь с имитацией солдатского быта, окопы, землянка, можно будет пройтись по полю боя и поучаствовать в различных мастер-классах. Вокруг будут организованы фотозоны, расположится большое количество личных коллекций, а музеи откроют свои выставки.

Этот социальный проект впервые реализовали в 2019 году, а в 2020 году его организовали на средства Фонда президентских грантов. В этот раз выиграть грант не удалось, но организаторы проведут мероприятие на собственные средства и деньги привлеченных спонсоров и партнеров. Посмотреть на исторический бой и поучаствовать в интерактивах можно будет абсолютно бесплатно.