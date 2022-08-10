Ягафаров: многодетные семьи Удмуртии должны стать идеалом для общества

Ижевск. Удмуртия. Депутат Госсовета Удмуртии Тимур Ягафаров заявил, что многодетные семьи Удмуртии должны стать идеалом для общества, а не его слабым звеном.

В частности, он привёл в пример историю семьи Коноваловых из села Можга, обратившиеся в приёмную депутата. Их дочь умерла, и теперь пенсионеры заботятся о троих малолетних внуках. Отец детей не проявляет особого интереса к их судьбе, у него другая семья. Но от родительских прав не отказывается. Поэтому пенсионеры не могут рассчитывать на помощь государства, как многодетная семья. Им отказывают даже в элементарном – провести в дом газ.

«Научный факт – проблема «демографической ямы» в России может быть решена к 2025 году. Только при условии, когда в семьях будут рождаться не менее трёх детей. Ну и кто после таких историй захочет заводить детей? Это уже не проблема одной семьи, а пропаганда семейных ценностей и увеличения рождаемости для всей нашей Республики. Счастливая семья Коноваловых должна стать лучшей социальной рекламой многодетных семей», – говорит Тимур Ягафаров.