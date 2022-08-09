Жители Ижевска могу подарить одежду и канцтовары детям-сиротам

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет благотворительная акция «Полезный завтрак на набережной». Об этом сообщает пресс-служба фонда «Благодарю».

Фонд проведет мероприятие 13 августа. В этот день все желающие смогут пожертвовать детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей одежду и канцтовары. Одежда нужна как для маленьких детей, так и для подростков, все вещи должны быть в отличном состоянии. Из канцтоваров лучше принести ручки, карандаши, тетради, альбомы, краски, клей, ластики и точилки.

Также горожане могут отдать книги, женскую и мужскую одежду и обувь. Все это организаторы передадут малообеспеченным семьям.

Вещи нужно принести в «Культурный центр», расположенный на набережной реки Подборенки по адресу: улица 50-летия ВЛКСМ, 2. Акция начнется в 10:00 и завершится в 14:00.

Канцелярские принадлежности направят в реабилитационные центры для детей и подростков к 1 сентября.