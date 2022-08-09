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Жители Ижевска могу подарить одежду и канцтовары детям-сиротам

17:15, 09 августа, 2022
Екатерина Сентемова
Жители Ижевска могу подарить одежду и канцтовары детям-сиротам
17:15, 09 августа, 2022
Екатерина Сентемова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#акция\n#благотворительность\n#дети\n#одежда\n#сироты
Фото: пресс-служба фонда «Благодарю»
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Канцтовары доставят ребятам к 1 сентября.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет благотворительная акция «Полезный завтрак на набережной». Об этом сообщает пресс-служба фонда «Благодарю».

Фонд проведет мероприятие 13 августа. В этот день все желающие смогут пожертвовать детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей одежду и канцтовары. Одежда нужна как для маленьких детей, так и для подростков, все вещи должны быть в отличном состоянии. Из канцтоваров лучше принести ручки, карандаши, тетради, альбомы, краски, клей, ластики и точилки. 

Также горожане могут отдать книги, женскую и мужскую одежду и обувь. Все это организаторы передадут малообеспеченным семьям.

Вещи нужно принести в «Культурный центр», расположенный на набережной реки Подборенки по адресу: улица 50-летия ВЛКСМ, 2. Акция начнется в 10:00 и завершится в 14:00.

Канцелярские принадлежности направят в реабилитационные центры для детей и подростков к 1 сентября.

17:15, 09 августа, 2022
Екатерина Сентемова
146
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#акция\n#благотворительность\n#дети\n#одежда\n#сироты