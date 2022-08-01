Июльские тезисы: Михаил Мишустин дал поручения по результатам рабочего визита в Удмуртию

Ижевск. Удмуртия. Председатель правительства России по итогам рабочей поездки по Удмуртии дал ряд поручений по решению ряда задач в республики. Об этом сообщает пресс-служба российского кабинета министров.

Властям региона поставлена задача предоставить перечень медоборудования, необходимого для Глазовской межрайонной больницы. Уже в этом году на его закупку выделят до 100 млн рублей. Проект акта о выдаче средств должен быть внесён в правительство до 15 сентября. Деньги поступят из резервного фонда российского правительства.

На благоустройство парка «Тишино» в Ижевске из того же фонда в 2022 году будет выделено 126,8 млн рублей. К 1 сентября проект нормативного акта должен быть внесён в правительство.

При разработке бюджета на 2023-2025 годы профильным министерствам дана задача предусмотреть ассигнования на закупку отечественных средств обучения для дошкольных и образовательных организаций.

«Минтруду, Минфину, Минстрою и Минэкономразвития вместе с руководством региона предстоит определить механизм и источники финансирования реконструкции филиала реабилитационного центра «Адели» в Глазове. Вопрос должен быть проработан до 15 августа. Необходимые средства будут заложены в проекте нового трёхлетнего федерального бюджета», — говорится в сообщении.

Будет поддержаны предприятия Удмуртии. Мишустин поручил включить продукцию «Воткинской промышленной компании» в программу закупки для индустрии детских товаров. Срок выполнения для Минпромторга и Минпросвещения поставлен до 5 декабря.

Также по поручению главы правительства РФ до 15 августа будет проработан вопрос докапитализации Фонда развития промышленности для поддержки предприятий путём льготного финансирования. Приоритет будет сделан на проектах разработок новых технологий и расширении производств.

Минтрансу и Минфину поручено рассмотреть возможность финансирования опережающего ремонта и реконструкции автомобильных дорог в регионе.

Напомним, глава российского правительства Михаил Мишустин посетил Удмуртию 21 июля. В ходе визита он обещал помочь с реализацией проекта благоустройства парка «Тишино» в Ижевске, а также поддержал идею ремонта реабилитационного центра «Адели».