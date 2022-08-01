Десантники Ижевска отметят свой профессиональный праздник 2 августа

Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 2 августа, десантники Ижевска отметят свой профессиональный праздник. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В 10:00 по традиции ветераны ВДВ, военнослужащие, воспитанники военно-патриотических объединений встретятся на митинге у Монумента боевой и трудовой славы в Сквере Победы. Здесь собравшиеся возложат цветы к Вечному огню и почтят павших товарищей.

С 10:30 колонна пройдёт по улицам города до памятника воинам, погибшим в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтах в сквере у Дворца детского (юношеского) творчества на улице Кирова. С приходом колонны в 11:30 у памятника воинам-интернационалистам начнётся торжественный митинг.

На время шествия, с 10:20 до 11:30, движение транспорта ограничено по улицам Коммунаров, Лихвинцева, Пушкинской, Свободы, Бородина, Максима Горького, Карла Маркса, Милиционной до сквера у Дворца детского (юношеского) творчества.