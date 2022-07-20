В одном из отделов МВД Удмуртии выявлен факт хищения бюджетных денег

Ижевск. Удмуртия. В одном из отделов МВД Удмуртии выявлен факт хищения бюджетных средств. Об этом сообщает «Интерфакс».

Похищение средств установлено в ходе совместной работы оперативников подразделения собственной безопасности полиции Удмуртии и сотрудниками регионального управления ФСБ.

По предварительным данным, с января 2016 года по январь 2022 года бывший вольнонаёмная работница бухгалтерии межмуниципального отдела МВД России на особо важных и режимных объектах вносила фиктивные сведения в бухгалтерские документы и похищала полученные незаконным путём бюджетные деньги.

Министр внутренних дел Удмуртии Максим Тихонов назначил проведение служебной проверки. Если вина подтвердится, то женщина понесёт наказание.