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В Удмуртии от ковида оправились 10 человек

09:20, 20 июля, 2022
Юрий Абашев
В Удмуртии от ковида оправились 10 человек
09:20, 20 июля, 2022
Юрий Абашев
451
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: twenty20.com
451
0

Зарегистрировано 28 новых случаев заражения.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки проведено более полутора тысяч тестов на ковид, 28 из них оказались положительными. 8 человек направили на лечение в ковид-центры. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Амбулаторное лечение проходят 823 человека.  35 пациентов ковид-центров пребывают в состоянии средней тяжести, семеро в тяжёлом, из них двое подключены аппарату ИВЛ.

Из больниц выписано 10 человек. Смертельных исходов не зафиксировано.

09:20, 20 июля, 2022
Юрий Абашев
451
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус