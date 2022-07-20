В Удмуртии от ковида оправились 10 человек

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки проведено более полутора тысяч тестов на ковид, 28 из них оказались положительными. 8 человек направили на лечение в ковид-центры. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Амбулаторное лечение проходят 823 человека. 35 пациентов ковид-центров пребывают в состоянии средней тяжести, семеро в тяжёлом, из них двое подключены аппарату ИВЛ.

Из больниц выписано 10 человек. Смертельных исходов не зафиксировано.