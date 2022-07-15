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В Ижевске осудят коммерсанта по 104 эпизодам отмывания денег

11:00, 15 июля, 2022
Юрий Абашев
В Ижевске осудят коммерсанта по 104 эпизодам отмывания денег
11:00, 15 июля, 2022
Юрий Абашев
347
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#махинации
Фото: ИА «СУСАНИН»
347
0

Преступный доход составил более 3 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. 52-летний ижевский предприниматель предстанет перед судом по обвинению в совершении 104 эпизодов отмывания денег. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Установлено, что с 3 сентября по 3 октября 2020 года мужчина и его 50-летний знакомый предприниматель изготовили 102 поддельных платёжных поручения, по которым потом совершались незаконные денежные переводы на счета своей компании. Партнёры обналичили более 9 млн рублей, получив в качестве преступного дохода более 3 млн рублей.

Отметим, что 50-летний партнёр обвиняемого скончался. Сам фигурант дела свою вину признал. Собранные следствием материалы с обвинительным заключением направлены в суд.  

11:00, 15 июля, 2022
Юрий Абашев
347
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#махинации