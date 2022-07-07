Экс-директор «Сусанина» Екатерина Кузнецова возглавила пресс-службу главы и правительства Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В администрации главы и правительства (АГиП) Удмуртии назначен новый начальник пресс-службы. Соответствующий указ опубликован на сайте АГиПа.

На должность назначена Екатерина Кузнецова. Ранее она работала в информагентстве «Сусанин», в том числе на посту директора, затем возглавляла издание «Удмуртия». В 2017 году Кузнецова перешла на работу в пресс-службу главы и правительства региона. В последнее время возглавляла отдел по связям со средствами массовой информации.

Напомним, что предыдущего руководителя пресс-службы АГиПа Светлану Пальчик назначили заместителем руководителя администрации главы и правительства Удмуртии, а также членом ЦИК республики с правом решающего голоса.