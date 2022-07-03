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В футбольном клубе «Зенит-Ижевск» назначили нового главного тренера

11:00, 03 июля, 2022
Юрий Абашев
В футбольном клубе «Зенит-Ижевск» назначили нового главного тренера
11:00, 03 июля, 2022
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Зенит Ижевск
Фото: vk.com/fczenitizhevsk
404
0

Прошлый специалист покинул команду в июне 2022 года.

Ижевск. Удмуртия. Новым главным тренером футбольного клуба «Зенит-Ижевск» назначили Андрея Блажко. Об этом сообщается на официальной странице команды «ВКонтакте».

Блажко был игроком таких футбольных клубов, как «Краснодар 2000», «Торпедо Нижний Новгород», «Юнит» (Самара), «Сызрань-2003». Затем тренировал футболистов ФК «Лада-Тольятти».

Команда уже начала готовиться к играм предстоящего сезона.

Напомним, что в июне 2022 года руководство клуба решило не продлевать контракт с прошлым тренером — Вадимом Хафизовым, работавшим с февраля 2021 года.

11:00, 03 июля, 2022
Юрий Абашев
404
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Зенит Ижевск