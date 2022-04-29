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Президент России направил наилучшие пожелания Галине Кулаковой в связи с юбилеем

16:40, 29 апреля, 2022
Андрей Поносов
Президент России направил наилучшие пожелания Галине Кулаковой в связи с юбилеем
16:40, 29 апреля, 2022
Андрей Поносов
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#Удмуртия\n#Кулакова\n#Кремль\n#юбилей\n#Президент России\n#поздравления
Фото: pixabay.com
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Поздравительную телеграмму на празднике «Олимпийский день» зачитал глава Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Президент России направил Галине Кулаковой поздравительный адрес в честь ее 80-летия. Телеграмму от руководителя государства на спортивном празднике «Олимпийский день» юбиляру зачитал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Владимир Путин в своем послании Галине Алексеевне отметил ее заслуги перед отечественной спортивной школой и большой вклад в воспитание подрастающего поколения.

«Уважаемая Галина Алексеевна! Примите поздравления с юбилейным Днём рождения. Вы настоящая легенда, гордость отечественной лыжной школы. В Вашей биографии множество ярких достижений, олимпийских триумфов, побед на престижнейших международных состязаниях, которых Вы добились благодаря таланту, исключительной работоспособности и волевому характеру. Эти успехи служат достойным примером для нынешнего поколения спортсменов, вдохновляют молодёжь активно заниматься физической культурой, приобщаться к здоровому образу жизни. Желаю Вам благополучия и всего наилучшего», – говорится в телеграмме.

16:40, 29 апреля, 2022
Андрей Поносов
165
0
#Удмуртия\n#Кулакова\n#Кремль\n#юбилей\n#Президент России\n#поздравления