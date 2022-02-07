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В Ижевске осудят трёх наркоторговцев за отмывание денег

15:00, 07 февраля, 2022
Юрий Абашев
В Ижевске осудят трёх наркоторговцев за отмывание денег
15:00, 07 февраля, 2022
Юрий Абашев
569
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#наркотики\n#финансы\n#суд
Фото: Pixabay.com
569
0

Преступная группа легализовывала биткоины.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудят трёх молодых людей за отмывание денег. В настоящее время они находятся в следственном изоляторе по делу о незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

В преступное сообщество входила девушка 2004 года рождения и двое парней 2000 и 2001 годов рождения. В ходе следствия по делу о незаконном обороте наркотиков была выявлена причастность указанных лиц к отмыванию денежных средств.

Торгуя запрещёнными веществами, злоумышленники получали в качестве оплаты цифровую валюту. Как уточнили в пресс-службе следственного управления СКР по Удмуртии, это были биткоины.

Полученную «крипту» подозреваемые аккумулировали на обезличенных электронных счетах и в дальнейшем конвертировали их в рубли. Сумма отмытых средств составила более 650 тыс. рублей.

15:00, 07 февраля, 2022
Юрий Абашев
569
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#наркотики\n#финансы\n#суд