В Ижевске осудят трёх наркоторговцев за отмывание денег

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудят трёх молодых людей за отмывание денег. В настоящее время они находятся в следственном изоляторе по делу о незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

В преступное сообщество входила девушка 2004 года рождения и двое парней 2000 и 2001 годов рождения. В ходе следствия по делу о незаконном обороте наркотиков была выявлена причастность указанных лиц к отмыванию денежных средств.

Торгуя запрещёнными веществами, злоумышленники получали в качестве оплаты цифровую валюту. Как уточнили в пресс-службе следственного управления СКР по Удмуртии, это были биткоины.

Полученную «крипту» подозреваемые аккумулировали на обезличенных электронных счетах и в дальнейшем конвертировали их в рубли. Сумма отмытых средств составила более 650 тыс. рублей.