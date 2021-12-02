Обновлённый парк в Сарапуле и письмо Екатерины II о вакцинации: новости к этому часу

О чём писали СМИ в последние несколько часов.

Ижевск. Удмуртия. Предпоследний день недели начинаем с последними новостями из Удмуртии, России и всего мира.

Новый парк

В Сарапуле после реконструкции открыли детский парк. Как сообщил глава города Виктор Шестаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте», важно было его возродить и придать ему современность.

Несмотря на неблагоприятную погоду, открытие всё же состоялось. Теперь парк готов принимать гостей каждый день с 08:00 до 21:00.

Напомним, в начале ноября парк взяли под круглосуточную охрану из-за того, что там проводили время нетрезвые граждане. Они ломали ещё недостроенные объекты.

Наши спортсмены

Пожарные Удмуртии заняли четвёртое место на межрегиональных соревнованиях по лыжным гонкам. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Соревнование проводилось среди 14 команд — главных управлений МЧС России Приволжского федерального округа.

В упорной борьбе двое пожарных Удмуртии взяли бронзы — это огнеборец пожарно-спасательной части №3 (Ленинский район Ижевска) Владимир Никитин и пожарный из глазовской пожаро-спасательной части №17 Владимир Дзюин.

В общекомандном зачёте Удмуртия заняла 4 место из 14.

Польза вакцинации

В Лондоне продали картину Екатерины II вместе с её письмом о пользе вакцинации от оспы. Об этом пишут «Известия».

На прошедших торгах картина и письмо ушли за 1,2 млн долларов. Сообщение императрицы о чёрной оспе было адресовано графу Петру Румянцеву 20 апреля 1787 года.

«Такая прививка должна быть распространена повсеместно, и сейчас это тем более удобно, что почти во всех районах есть врачи или фельдшеры, и это не требует огромных затрат», — приводится выдержка из сообщения Екатерины Великой.

К слову, Екатерина была первой в России, кто привился от оспы.



Война в Эфиопии

Вооружённые силы Эфиопии взяли город Лалибэла, который некоторое время находился под контролем повстанцев. Об этом пишет «Интерфакс».

Отмечается, что город является важным религиозным центром для местных христиан и известен своими церквями, которые включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Одна из них была возведена в конце XII или начале XIII века.

Вооружённый конфликт в Эфиопии продолжается с 2020 года. Повстанцы захватили регион Тыргая и провели там выборы, а правительство страны их признало незаконными.