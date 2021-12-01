Более 3 000 семей Удмуртии улучшили жилищные условия в 2021 году

417 семей получили единовременную выплату.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за 10 месяцев 2021 года свои жилищные условия улучшили 3 245 семей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Возможности для ячеек общества были открыты в рамках федеральных и региональных мер поддержки. 205 семей купили жильё за счёт участия в региональном пилотном проекте по льготному ипотечному кредитованию.

«Эта программа действует в республике с 2018 года и средний процент, под который в текущем году были выданы льготные займы, составил 3% годовых», — приводятся в сообщении слова председателя правительства Удмуртии Ярослава Семёнова.

68 молодых семей получили выплаты на покупку и строительство жилья в рамках федеральной программы. Также в республике с 201 8 года действует «Семейная ипотека», предоставляющая кредит до 6% годовых. На данный момент займом воспользовались 836 семей.

80 многодетных ячеек общества получили жилищные целевые займы под 5% годовых. 417 многодетных семей взяли по единовременной выплате в размере до 250 тыс. рублей.

«Еще 1 639 семей Удмуртии, в которых после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок, смогли снизить ипотечную нагрузку на семейный бюджет на 450 тыс. рублей. Общая сумма средств, которая была направлены на погашение жилищных кредитов из федерального бюджета, составила на сегодняшний день 725 млн рублей», — говорится в сообщении.

Напомним, что единовременные выплаты в размере 100 тыс. рублей в 2021 году получили 90 малообеспеченных семей.