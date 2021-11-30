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Развитие мини-футбола в Ижевске, медведь на улицах приморского города и золотой мяч Месси: новости к этому часу

09:00, 30 ноября, 2021
Андрей Бирюков
Развитие мини-футбола в Ижевске, медведь на улицах приморского города и золотой мяч Месси: новости к этому часу
09:00, 30 ноября, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#спорт\n#хоккей\n#медведь\n#Приморье\n#футбол\n#Месси
Фото: EPA/Yoan Valat
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О чём писали СМИ в последние несколько часов.

Ижевск. Удмуртия. Последний день ноября начинаем с последними новостями из Удмуртии, России и всего мира. 

 

Мини-футбол

В Ижевске может появиться свой мини-футбольный клуб. Об этом сообщил министр спорта и молодёжной политики Удмуртской Республики Александр Варшавский на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

По его словам, сейчас уже имеются 150 любительских команд, отделения спортподготовки в Ижевске и Глазове, два клуба, играющих в официальных профессиональных соревнованиях. 

В дальнейшем планируется создать мини-футбольный клуб в Ижевске, организовать школьную лигу по мини-футболу и провести официальные соревнования ПФО в Ижевске. 

Валенки

Удмуртия станет центральной площадкой для Всероссийского марафона по дворовому хоккею. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта России. 

5 декабря пройдёт Всероссийский марафон по дворовому хоккею. Он приурочен к 75-летию хоккея в России и направлен на поддержку олимпийской сборной. Главная же цель марафона — привлечь граждан к активному образу жизни. 

Участникам предлагается сыграть в один из трёх видов игры: традиционный хоккей с шайбой, хоккей на валенках и настольный. Удмуртия стала центральной площадкой, поскольку здесь дворовый хоккей развивается многие годы.

Медведь в городе

В приморском городе Артём медведь напал на двух человек. Как сообщил глава поселения Вячеслав Квон на своей странице в Instagram, животное обезвредили. 

Сообщения о медведе в городе появились около 09:00, когда стало известно о нападении хищника на женщину, шедшую на работу. Она отделалась рваными ранами и была доставлена в больницу. 

«Мы оповестили все службы, включая полицию и охотную инспекцию, они организовали поиск этого медведя и приняли все необходимые меры по его обезвреживанию», — сказал Квон. 

Кроме того, хищник напал на егеря и тоже нанёс ему травмы. Также Квон добавил, что медведь был один, никаких других в городе выявлено не было. 

Золотой мяч

Аргентинский футболист Лионель Месси, выступающий за французский клуб «Пари Сен-Жермен», получил седьмой золотой мяч в своей карьере. Об этом пишут «Известия»

В свои 34 года Месси является десятикратным чемпионом Испании, семикратным обладателем Кубка страны и восьмикратным обладателем Суперкубка. В его списке — победы на Лиге чемпионов, Суперкубках УЕФА и клубных чемпионатах мира, а теперь ещё и семь золотых мячей: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годов. Это является рекордом. У соперника Месси — Криштиану Роналду золотых мячей всего пять.

09:00, 30 ноября, 2021
Андрей Бирюков
390
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#спорт\n#хоккей\n#медведь\n#Приморье\n#футбол\n#Месси
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