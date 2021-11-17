Открытие улицы Кирова в Глазове после реконструкции и суд над Тарантино: новости к этому часу

О чём писали в стране и в мире минувшей ночью.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, товарищи! Начинаем рабочий день с подборки новостей.

Открытие улицы

В Глазове 19 ноября для автомобильного движения откроют улицу Кирова, где завершается масштабная реконструкция. Об этом сообщает пресс-служба администрации Глазова. На перекрёстке улицы Кирова-Короленко и площади Свободы могут работать регулировщики.

Освобождение

44-летнего россиянина освободили из трудового рабства в Шетском районе Карагандинской области Казахстана. Об этом пишет «Интерфакс». Мужчина в течение 20 лет подвергался незаконной эксплуатации и принуждению к труду со стороны местного жителя. Подозреваемый задержан.

Обязательная вакцинация

В Красноярском крае вводится обязательная вакцинация пожилых людей от коронавируса, сообщает «Газета.ru». Также в категорию «обязательных» внесли работников правоохранительных органов. До 15 января 2022 года в этих слоях населения должны привиться 80%.

Тарантино под суд

Кинокомпания Miramax планирует подать в суд на режиссера Квентина Тарантино, который ранее заявил, что выставит на продажу сцены, не вошедшие в фильм «Криминальное чтиво». Об этом сообщает «МИР 24».