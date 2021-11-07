В городах Удмуртии мужчин живёт в два раза больше, чем на селе

На начало 2021 года в республике проживало более 680 тыс. представителей сильного пола.

Ижевск. Удмуртия. Доля мужчин от общего числа населения Удмуртии составляет 46%. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

На начало 2021 года в республики проживало 687,8 тыс. мужчин. Большая их часть проживает в городах, где представителей сильного пола в два раза больше, чем в сельской местности.

На 1 000 мужчин в республике приходится 1 171 женщина. При этом каждый год мальчиков рождается больше, чем девочек. Так в 2020 году соотношение составило 100 к 105.

Средний возраст мужчин 36,7 года.