В Можге детям-инвалидам не оказывали назначенную помощь психолога

Программу реабилитации несовершеннолетних с ОВЗ начали выполнять после вмешательства прокуратуры.

Можга. Удмуртия. В Можге после представления прокуратуры возобновили оказание психологической помощи детям с инвалидностью. О результатах проверки сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Установлено, что двум детям-инвалидам в 2020 году органами соцзащиты разработана индивидуальная программа предоставления социальных услуг.

Детям их семьям были назначены еженедельные консультации психолога с выездом специалиста на дом. Договоры об оказании таких услуг были заключены с комплексным центром социального обслуживания населения города Можги.

Однако взятые на себя обязательства центр не выполнил, еженедельная психологическая детям не оказывалась, что послужило поводом для прокурорского реагирования.

После вмешательства надзорных органов нарушение было устранено, индивидуальная программа поддержки несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья выполняется в соответствии с условиями договора. Один сотрудник можгинского центра социального обслуживания понесет ответственность в дисциплинарном порядке.