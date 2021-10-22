Школьник из Ижевска разработал дверную ручку, защищающую от вирусов

Результат своего труда представил в шоу на СТС.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский школьник Давид Сорокин разработал безопасную дверную ручку, защищающую людей от вирусов и опасных бактерий. Изобретение подросток представил в шоу «Купите это немедленно», премьера которого состоится в 10:00 22 октября на СТС. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Ведущим шоу выступит Александр Пушной. В новом проекте авторы самых необычных изобретений получат возможность запустить их массовое производство.

16-летний Давид Сорокин предложил изготовить безопасную дверную ручку, внутри которой встроена бактерицидная лампа и датчик движения. Изобретение обезопасит пользователей от вирусов.

На первом этапе участники шоу за полторы минуты должны доказать уникальность своей идеи. Если большая часть зрителей одобрит проект, то бизнесмены озвучат своё мнение и размер инвестиций. Оценивать изобретения будут предприниматели Надия Черкасова, Игорь Рыбаков, Александр Галицкий и Михаил Кучмент.