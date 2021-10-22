Жителей Ижевска приглашают поделиться идеями по улучшению общественных пространств

В столице Удмуртии продолжается прием заявок на конкурс проектов инициативного бюджетирования.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска приглашают напрямую поучаствовать в решении вопросов местного значения и распределении бюджетных средств. В столице Удмуртии продолжается прием заявок на участие в программе «Наша инициатива».

На сессии городской думы депутаты поддержали участие Ижевска в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в 2022 году.

По мнению председателя муниципального парламента Фарита Губаева, инициативное бюджетирование – это эффективный, как показала практика, инструмент взаимодействия органов власти и жителей по решению вопросов местного значения. Участвуя в этой программе, горожане сами решают, какой социальный объект требует приложения сил и средств для улучшения качества их жизни.

Программа «Наша инициатива» была запущена в республике в 2019 году. Тогда в Ижевске удалось осуществить 5 проектов. Так, в Первомайском районе были отремонтированы помещения Дома детского творчества, у учеников школы № 81 появился собственный спортивный парк. В Южном парке оборудована «Тропа здоровья».

В 2020 году ижевчане запустили уже 26 проектов, из них 12 были реализованы в школах и 4 в детских садах. В учреждениях меняли окна, закупали оборудование, в том числе для ученических мастерских, отремонтировали бассейн и актовый зал, обустроили спортивные площадки.

Благодаря участию жителей облагородили парковую зону у монумента воинам-десантникам, Театральный сквер и сквер на Заречном шоссе.

В 2021 году ижевчане стартовали уже с 34 проектами, 18 из них – в школах, 10 – в детских садах.

15 проектов уже воплощены в жизнь. В молодежном клубе «Перспектива» оборудована звукозаписывающая студия. В Школе кадетского движения появилась подсветка в цветах российского флага, в Школе юных летчиков - веревочный парк.

После ремонта открыт актовый зал в школе №71, в школе №84 появилось современная площадка для занятий физкультурой. Новый спортинвентарь поставлен в школу №55. Полностью завершено благоустройство территории в микрорайоне «Радужный».

На данный момент в Ижевске продолжается прием заявок на четвертый конкурс по инициативному бюджетированию. Главное условие для участия – проект должен касаться объектов, находящихся в муниципальной собственности. Новшеством этого года станет дополнительное направление — для людей с инвалидностью.

Проекты будут субсидированы из республиканской казны на сумму до 1 млн рублей. До 15% финансирования возьмет на себя местный бюджет, столько же от общей суммы должны собрать сами жители, и также до 15% средств может привлекаться от спонсоров.

Чтобы заявиться на конкурс, жителям сначала необходимо обратиться в администрацию своего района. В каждом муниципалитете есть специалист, который поможет правильно оформить заявку и проконсультирует, какие документы необходимо предоставить в дальнейшем.

Прием заявок будет проходить с 20 января по 25 февраля 2022 года.