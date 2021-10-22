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С организаторов подпольного казино в Удмуртии взыскали более 1 млн рублей

12:05, 22 октября, 2021
Юрий Абашев
С организаторов подпольного казино в Удмуртии взыскали более 1 млн рублей
12:05, 22 октября, 2021
Юрий Абашев
410
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#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#казино\n#суд
Фото: twenty20.com
410
0

Крупную сумму злоумышленники заработали за полгода деятельности.

Малая Пурга. Удмуртия. Летом 2021 года четверых жителей Малопургинского района привлекли к уголовной ответственности за организацию подпольного казино. Вдобавок было решено взыскать со злоумышленников сумму, равную их доходу с незаконного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Ранее преступная группа с 15 июня по 23 декабря 2020 года организовывала и проводила азартные игры с использованием игрового оборудования и интернета. Подпольное казино находилось на втором этаже магазина, принадлежащего одному из злоумышленников.

В ходе следствия было установлено, что за шесть месяцев преступной деятельности группа получила доход в размере 1 296 120 рублей. После вступления обвинительного приговора в силу прокурор Малопургинского района направил иск в суд о взыскании с осуждённых упомянутой ранее суммы в доход государства, что и было сделано.

12:05, 22 октября, 2021
Юрий Абашев
410
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#казино\n#суд
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