«Масочные» рейды в Ижевске, тёплый ноябрь в Поволжье и смена названия Facebook: что произошло минувшей ночью

О чём писали, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Сегодня на улице прохладно, возможны небольшие дожди и мокрый снег.

Масочные рейды

В Октябрьском районе Ижевска прошли рейды по соблюдению масочного режима. Как сообщил глава города Олег Бекмеметьев, были осмотрены 20 автобусов и 13 троллейбусов. В результате составлено 8 протоколов об административном правонарушении. За прошлые выходные составлено 10 протоколов на нарушителей масочного режима и 1 в отношении юрлица.

Суд над Ястребом

В Октябрьском районном суде Ижевска на очередном заседании рассмотрели уголовное дело в отношении экс-министра строительства Удмуртии Ивана Ястреба. Суд уже исследовал 12 томов из 23, среди изученных материалов есть учредительные документы, выписки по банковским счетам обвиняемых и запросы. Следующее заседание пройдёт 8 ноября.

Без срока давности

Генпрокуратура России проверит бывших военнослужащих фашистской Германии на причастность к геноциду народов Союза ССР в годы Великой Отечественной войны, сообщает «МИР 24». Необходимую информацию для этого по запросу со стороны надзорного ведомства предоставили Германия, Канада, Латвия, Польша, США и Эстония.

Теплее обычного

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о погоде в ноябре на территории России. Её слова передаёт «Газета.ru». Теплее обычного будет в Поволжье, Предуралье и на Урале.

Facebook всё

Компания Facebook в ближайшее время сменит название, пишет «RG.ru». Это связано с планами Марка Цукерберга создать «метавселенную», которая, по словам главы корпорации, предоставит большие возможности людям творческих профессий.

Ковид и массовые убийства

Комиссия сената Бразилии рекомендует предъявить обвинения в массовых убийствах против президента Жаира Болсонару в связи с его действиями по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом пишет «Интерфакс». Президента и чиновников обвинят в том, что они позволили вирусу распространиться в надежде на формирование коллективного иммунитета.