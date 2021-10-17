Жители Сарапула собрали 500 кг пластиковых крышек в поддержку бездомных животных

Городской проект «Крышка-добрышка» участвует во всероссийском конкурсе экологических инициатив.

Сарапул. Удмуртия. Жители Сарапула собрали и сдали в переработку около 500 килограммов пластиковых крышек. Вырученные средства пойдут на поддержку бездомных животных. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В Сарапуле организовали пункт приема пластиковых крышек с маркировкой «2» и «02». Такая пластмасса охотно закупается перерабатывающими предприятиями как вторсырье. Цена – 20 рублей за 1 кг.

Благодаря активности неравнодушных сарапульчан от сдачи крышек уже удалось выручить 12 тыс. рублей. Деньги пойдут на содержание и лечение бездомных кошек и собак – подопечных городского фонда «Подари Жизнь».

Кроме того, акция «Крышка-добрышка» стала участником всероссийского конкурса лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер — Экология». Организаторы проекта – специалисты и воспитанники Детского экологического центра Сарапула - рассчитывают на победу в номинации «Лучший экологический проект, реализованный на территории моногородов».

Самые успешные экологические инициативы определят по итогам онлайн-голосования. Поддержать проект можно на сайте конкурса. Пункт сбора крышек-«добрышек» расположен в Сарапуле у торгового дома «Агат», улица Азина, 172«б».